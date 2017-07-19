Editoria: Ipsos Doxa, da pirateria danno per 1,95mld e 313mln per il fisco

12% italiani usa IA per i libri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 feb - La pirateria nel mondo del libro vale circa un terzo del mercato, il 30% pari a 722mln di euro, in crescita rispetto ai 687mln di due anni fa. Un dato a cui, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, si aggiungono anche le vendite perse, e non quantificabili, di riassunti e compendi generati dall'AI. Ad utilizzarli sono il 12% della popolazione sopra i 15 anni per i libri di lettura, il 58% degli studenti universitari, il 22% dei liberi professionisti, secondo la prima rilevazione in questo senso dell'istituto di ricerca Ipsos Doxa per l'Associazione Italiana Editori (AIE). Le rielaborazioni di libri ottenute tramite l'AI non si fermano ad una lettura veloce: sono conservate nel 45% dei casi, dato che sale al 60% tra gli studenti universitari, e sempre piu' spesso, fino al 36% dei casi, condivise con conoscenti e amici, o tramite messaggi e chat. Non manca la consapevolezza: cresce dal 30% al 40% la percentuale di chi ritiene probabile essere scoperto e sanzionato per reati riconducibili alla pirateria, ma solo un italiano su tre e' consapevole che e' illegale anche caricare sui sistemi di AI materiali coperti dal diritto d'autore senza averne l'autorizzazione. In termini economici, la perdita per il sistema Paese e' stimata in 1,95mld di euro di fatturato e 313mln di mancate entrate per il fisco.

"E' il momento di affrontare l'elefante nella stanza, ovvero l'impatto dell'Intelligenza Artificiale", dice Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE. "Il contrasto alla pirateria deve essere parte integrante delle politiche pubbliche per la tutela della liberta' di stampa, la valorizzazione dei contenuti editoriali, la regolazione delle piattaforme digitali', le parole di Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg.

ami-com

