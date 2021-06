Editoria: il mercato del libro fa +44% nei primi 5 mesi, boom fumetti (+182%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 giu - Nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2021, le rilevazioni GfK mettono in luce una crescita del +44% a valore per il mercato del libro rispetto allo scorso anno, con oltre 39 milioni di copie vendute. Spiccano le performance del fumetto (+182%). Secondo gli ultimi dati GfK, dopo un 2020 positivo anche quest'anno e' iniziato con una forte crescita del mercato italiano del libro, che nei primi cinque mesi del 2021 ha registrato una crescita a valore del +44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un giro d'affari di oltre 564,2 milioni di euro.

Complessivamente, nel periodo analizzato sono state vendute 39,7 milioni di copie nel nostro Paese.

La positivita' del mercato non e' solo un effetto del confronto con il periodo del primo lockdown, che era coinciso con le chiusure di librerie e negozi. Analizzando nel dettaglio i dati relativi al primo quadrimestre 2021, crescono del +13% le nuove pubblicazioni - le nuove referenze uscite nell'anno, che includono sia i titoli nuovi sia le nuove edizioni di titoli gia' pubblicati in passato - mentre la Top 10 dei prodotti piu' venduti registra una crescita del +47%. Il prezzo medio di vendita e' stato di 14,20 euro, con una crescita del +1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In termini di contenuto, si evidenzia una crescita generalizzata che coinvolge l'editoria per Bambini (+33%), la Narrativa (+42%), la Saggistica (+52%) e la Manualistica (+37%). Particolarmente significativa la crescita del Fumetto, che registra un trend a valore pari al +182% rispetto al 2020.

