Editoria: Gruppo Nem acquista TeleFriuli ed entra in mercato tv

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Il Gruppo Nem (Nord Est Multimedia) ha perfezionato con la societa' Findan (Gruppo Danieli), l'acquisto del 94,53% delle quote di TeleFriuli dal 30 giugno 2026. Il 5,47% residuo rimane in mano al socio Confindustria Udine. Lo ha reso noto in un comunicato la societa', protagonista lo scorso gennaio della trattativa, poi naufragata, anche per l'acquisto del quotidiano torinese La Stampa. Attualmente Nem gestisce due testate del Friuli Venezia Giulia (il Piccolo e il Messaggero Veneto) insieme ad altre quattro testate venete (Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia, Corriere delle Alpi di Belluno). Con l'acquisto di TeleFriuli, il gruppo rafforza la sua posizione nel panorama editoriale locale ed entra nel mondo della tv. Nell'operazione Nem e' stata assistita nelle negoziazioni contrattuali dallo studio legale Internazionale Gianni Origoni. Per parte Findan, la negoziazione degli accordi e' stata coordinata da Gianluca Buoro dell'Ufficio Affari Legali Danieli, con l'assistenza di Chiomenti.

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(RADIOCOR) 07-07-26 14:55:43 (0431) 5 NNNN