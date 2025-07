Editoria: Giomi (Agcom), su equo compenso aliquota fino a 70% alimenta contenzioso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - "L'intervento dell'Autorita' e' stato dovuto al mancato accordo tra Meta e Gedi, che partivano da cifre incredibilmente distanti.

Abbiamo adesso la prova di quanto ho segnalato fin dall'esordio del regolamento Agcom, ovvero che l'applicazione di un'aliquota fino a 70% crea irrigidimento e polarizzazione delle parti su posizioni contrapposte, alimentando il contenzioso". Lo dichiara in una nota la commissaria Elisa Giomi a margine del Consiglio di Agcom sulla determinazione dell'equo compenso dovuto dall'azienda americana al gruppo editoriale per la condivisione delle sue pubblicazioni su Facebook. "Ne' l'editore ne' Agcom - aggiunge Giomi - sono riusciti a chiarire quali e quante siano le pubblicazioni giornalistiche che Facebook avrebbe utilizzato e per le quali Gedi richiede un corrispettivo". La nota prosegue spiegando come "il meccanismo di calcolo dell'equo compenso e' reso ancora piu' scivoloso dall'introduzione da parte di Agcom del 'tempo speso per informarsi' dagli utenti italiani sulle piattaforme come variabile di riferimento per quantificare i ricavi pubblicitari che le stesse traggono dalle pubblicazioni giornalistiche". Per Giomi "il rischio e' di trasformare il compenso da equo a forzato, perche' sganciato dal reale valore della controprestazione dell'editore'.

com-nep

(RADIOCOR) 11-07-25 16:30:34 (0519) 5 NNNN