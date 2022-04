Editoria: Garrone, no sviluppo senza capacita' innovare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - "Tradizione e innovazione sono parole chiave. Io penso alla tradizione, ma preferisco collocarmi sull'innovazione, perche' non c'e' sviluppo senza capacita' di innovare. Il mondo dell'editoria ha sofferto il calo della carta, la digitalizzazione e la crescente competizione, anche Il Sole 24 Ore ha sofferto, ma ha saputo approfittare dell'opportunita' offerta dal digitale, innovando e sviluppando i suoi grandi pilastri, ovvero la competenza, il rapporto con i territori, la credibilita' e l'autorevolezza insieme alla grande capacita' di raccontare notizie, fatti e commenti che riguardano l'economia, l'industria e l'impresa con grande professionalita'". Lo ha detto Edoardo Garrone, presidente del gruppo Sole 24 Ore, durante la presentazione della 17esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 2 al 5 giugno 2022 con una formula rinnovata che vede per la prima volta il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. "Tra pandemia, Pnrr, guerra in Ucraina e sanzioni, i profili di rischio di aziende nei prossimi anni cambieranno radicalmene, cambiera' il mondo, quindi da imprenditore voglio sapere come fare il mio mestiere e il Festival di Trento sara' un'occasione per farlo", ha spiegato Garrone, dicendosi convinto che la kermesse "sara' un successo". Come Sole 24 Ore, ha detto il presidente, "forti dei suoi 175 anni di storia, abbiamo fatto un grande lavoro. Per il gruppo eventi come questo sono non solo motivo di orgoglio, ma anche un modo per confermare la nostra autorevolezza e quella del Paese. Sono un modo per dimostrare quanto riusciamo a essere autorevoli e svolgere un'azione fondamentale per gli azionisti e i lettori, ma anche per l'Italia. Cosa che facciamo e che continueremo a fare nei prossimi anni".

