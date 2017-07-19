Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Editoria: Fieg, avviato confronto con sindacati edicolanti su rete vendita

            Al via tavoli per misure di rafforzamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - Incontro tra Fieg e i sindacati degli edicolanti (SNAG-Confcommercio, SINAGI aff. SLC-CGIL, FE.NA.GI.-Confesercenti, UILTuCS-Giornalai, CISL Giornalai) per avviare il confronto sul tema del rafforzamento della rete di vendita. Lo riporta una nota della Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti.

            Le parti, indica il comunicato, si sono trovate d'accordo sull'importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilita' e l'accesso a una informazione di qualita', attendibile e verificata. Nell'incontro e' stata inoltre condivisa la necessita' di operare congiuntamente per assicurare la capillarita' della diffusione dell'informazione, promuovere la sostenibilita' economica e finanziaria dei punti vendita della stampa e aumentare l'efficienza della distribuzione delle pubblicazioni.

            Nelle prossime settimane le parti apriranno dei tavoli di confronto per individuare misure condivise che possano rafforzare la rete di vendita cosi' da assicurare, tenuto conto anche delle nuove abitudini dei lettori, la disponibilita' dei giornali ai cittadini e la sostenibilita' economica agli edicolanti.

            fon

            (RADIOCOR) 22-10-25 16:39:17 (0565) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.