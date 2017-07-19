Editoria: Fieg, avviato confronto con sindacati edicolanti su rete vendita

Al via tavoli per misure di rafforzamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - Incontro tra Fieg e i sindacati degli edicolanti (SNAG-Confcommercio, SINAGI aff. SLC-CGIL, FE.NA.GI.-Confesercenti, UILTuCS-Giornalai, CISL Giornalai) per avviare il confronto sul tema del rafforzamento della rete di vendita. Lo riporta una nota della Federazione Italiana Editori Giornali e i sindacati degli edicolanti.

Le parti, indica il comunicato, si sono trovate d'accordo sull'importanza delle edicole per garantire ai cittadini la disponibilita' e l'accesso a una informazione di qualita', attendibile e verificata. Nell'incontro e' stata inoltre condivisa la necessita' di operare congiuntamente per assicurare la capillarita' della diffusione dell'informazione, promuovere la sostenibilita' economica e finanziaria dei punti vendita della stampa e aumentare l'efficienza della distribuzione delle pubblicazioni.

Nelle prossime settimane le parti apriranno dei tavoli di confronto per individuare misure condivise che possano rafforzare la rete di vendita cosi' da assicurare, tenuto conto anche delle nuove abitudini dei lettori, la disponibilita' dei giornali ai cittadini e la sostenibilita' economica agli edicolanti.

fon

(RADIOCOR) 22-10-25 16:39:17 (0565) 5 NNNN