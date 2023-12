Editoria: Dipartimento prende atto fermo amministrativo Dire, stop a contributi

E ad accesso a procedura agenzie rilevanza nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - "Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, preso atto del fermo amministrativo disposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, sospende l'ultima tranche dei contributi 2023 alla societa' editrice Com.e", che controlla l'agenzia di stampa Dire, "e l'accesso alla procedura negoziata prevista per gli iscritti all'elenco di rilevanza nazionale fino a quando il fermo non verra' eliminato". Lo si legge in una nota diffusa dal Dipartimento guidato dal sottosegretario Alberto Barachini.

