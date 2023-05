Editoria: da domani il libro "Capire l'economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - 'Capire l'economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore' con articoli, segnalazioni, arricchimenti multimediali e link di approfondimento da' il via a un progetto di divulgazione dei temi che il Gruppo presenta ogni giorno, dall'economia alla finanza al risparmio, con uno sguardo attento alle interconnessioni con la sostenibilita' e l'innovazione.' Parola del curatore Mauro Meazza, giornalista del Sole24 Ore 'L'impegno e' di sommare alle conoscenze specifiche la visione d'insieme, quella che permette di capire dove va il mondo, il senso della nostra quotidianita' e della nostra vita, troppo spesso travolta da informazioni frammentate, superficiali, infondate e strumentalizzate. Questo e' e rimarra' Il Sole 24 Ore, in prima linea nella nuova informazione digitale ma con la forza e la saggezza di una ricchezza, quella della conoscenza e dell'esperienza, che nessuno potra' sostituire.' Cosi' Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e dell'agenzia Radiocor Il libro Capire l'economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore e' in uscita nelle edicole il 30 maggio con Il Sole 24 ore e in libreria il 9 giugno a cura di Mauro Meazza, giornalista del quotidiano da lungo tempo.

Come spiega l'economia? Una matita e l'intelligenza artificiale, la sostenibilita' ambientale e le pensioni, gli investimenti e la musica pop: l'economia muove e collega oggetti, problemi, idee e desideri come questi, continuamente modificandone la natura e le connessioni, in un'evoluzione incessante.

Il Gruppo 24 ORE, con Il Sole 24 Ore, Radio 24 e l'agenzia economico finanziaria Radiocor, racconta ogni giorno questi cambiamenti, queste notizie prossime a noi o apparentemente lontane: un racconto momento per momento dalle pagine del giornale, dai lanci di agenzia, dalle schermate del sito, dai profili social, dalle voci della radio. Questo libro, con le sue estensioni video e audio, e' la porta d'ingresso al racconto dei giornalisti del Gruppo 24 ORE.

Il libro in uscita in edicola il 30 maggio con Il Sole 24 Ore al costo di euro 12.90, sara' in libreria il 9 giugno al costo di euro 16.90.

Un libro a cura di Mauro Meazza e' arricchito dai contributi dei giornalisti del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor, fra i quali: Sebastiano Barisoni, Riccardo Barlaam, Marzio Bartoloni, Daniele Bellasio, Marco Bellinazzo, Sissi Bellomo, Eugenio Bruno, Isabella Bufacchi, Marta Cagnola, Paola Cappitelli, Fabio Carducci, Vittorio Carlini, Marco Carminati, Francesca Cerati, Mario Cianflone, Giulia Crivelli, Annarita D'Ambrosio, Vitaliano D'Angerio, Monica D'Ascenzo, Luca De Biase, Maria Carla De Cesari, Jean Marie Del Bo, Cristiano Dell'Oste, Paola Dezza, Gianluca Di Donfrancesco, Roberto Esposito, Marco Ferrando, Michela Finizio, Alberto Grassani, Marco lo Conte, Morya Longo, Giampaolo Musumeci, Giovanni Negri, Alberto Orioli, Enrico Pagliarini, Giovanni Parente, Manuela Perrone, Marilena Pirrelli, Matteo Prioschi, Beda Romano, Debora Rosciani, Chiara Savino, Pierangelo Soldavini, Riccardo Sorrentino, Simone Spetia, Luca Tremolada, Gianni Trovati, Gianfranco Ursino.

