Editoria: da Cdr Radiocor Plus solidarieta' a colleghi Ansa in sciopero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mag - Il Cdr di Radiocor Plus esprime la massima solidarieta' e vicinanza ai colleghi dell'Ansa, che hanno proclamato due giorni di sciopero in risposta al piano di tagli presentato dall'azienda. Ancora una volta gli editori reagiscono alle pressioni sui ricavi nel solo modo che sembrano conoscere: tagliando il costo del lavoro. Da anni ormai in Italia il sistema delle agenzie di stampa e' tartassato da interventi che impoveriscono i notiziari, riducono allo stremo le redazioni e penalizzano i lettori, indebolendo l'informazione primaria proprio in un momento in cui la lotta alla fake news e' cruciale per la vita politica e sociale del paese. Un momento in cui, anche durante il lockdown, le redazioni, nonostante dotazioni tecnologiche obsolete, assenza di piani di sviluppo e mancanza di visione strategica da parte delle aziende su nuovi prodotti e nuove iniziative, ha mantenuto alta la qualita' dei flussi informativi e dei servizi forniti ai clienti, difendendo cosi' ricavi che tra l'altro derivano in gran parte da abbonamenti e non sono quindi soggetti a eccessiva volatilita' nel breve periodo. Il Cdr condivide la presa di posizione dei colleghi dell'Ansa e assicura ai colleghi la massima collaborazione nella loro lotta.

