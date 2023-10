Editoria: Cipolletta, settore da 3,4 mld, serve politica industriale per cultura

Italia verso 2024 quando sara' ospite d'onore alla Buchmesse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ott - A 12 mesi dalla partecipazione del Paese come Ospite d'onore alla Buchmesse, l'editoria italiana si presenta quest'anno alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte con un giro d'affari (valore delle vendite) che sfiora i 3,4 miliardi di euro, in linea rispetto ai massimi raggiunti nel post-pandemia. Dato che conferma l'Italia come quarta industria editoriale europea. La vendita di diritti di traduzione di opere italiane all'estero si attesta nel 2022 appena sotto gli 8.000 contratti (7.889). In particolare, nel 2022 il settore editoriale italiano ha avuto un giro d'affari complessivo di 3.388 milioni di euro, in calo dell'1,5% rispetto al 2021 e in crescita di quasi 300 milioni rispetto al 2019. La sola editoria "trade" (saggistica e narrativa venduta nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione) nei primi nove mesi del 2023 ha avuto vendite pari a 1.033,5 milioni di euro, in crescita dello 0,2%. Le copie vendute sono state 69,9 milioni, in calo dell'1,5%.

Il presidente dell'Associazione italiana editori (Aie), Innocenzo Cipolletta, eletto lo scorso settembre, dopo la presentazione a Francoforte dei dati sull'editoria italiana, ha sottolineato la necessita' di 'una politica industriale per la cultura che non e' un ossimoro e che deve tenere assieme l'aspetto culturale con quello industriale'. I quattro pilastri di questa politica dovrebbero essere 'lo stimolo alla domanda', 'la difesa del diritto d'autore soprattutto nel rapporto tra imprese editoriali e giganti del web', 'il sostegno all'innovazione' e 'quello all'internazionalizzazione'.

