Editoria: Cipolletta (Aie), 2024 occasione da non perdere per l'Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Venezia, 27 gen - L'Italia produce circa 80mila nuovi titoli l'anno. 'Sul piano internazionale stiamo crescendo in termini di diritti d'autore venduti all'eserto. Ma possiamo fare di piu'.

Abbiamo avviato un dialogo con l'Ice e il ministero della cultura per avere piu' risorse per le traduzioni, per rilanciarci sul mercato internazionale', dice ancora il presidente dell'AIE. I nostri editori? 'tanti piccoli, segno della vivacita' del mercato. Per i grandi spazio per crescere, sono ancora lontani dalle dimensioni del mercato francese e tedesco'.

Tra le misure venute a mancare nel 2024 la 18app. I primi esclusi i neomaggiorenni dal 1 di gennaio. 'Monitoreremo l'andamento del mercato, ci auguriamo che con il tempo si torni all'universalita'. Era un'esperienza che ci hanno copiato in Europa, a cominciare proprio da Francia e Germania. Speriamo che anche da noi si possa tornare all'universalita' Averla riportata a livello di sovvenzione alla poverta' continuiamo a pensare che ne abbia fatto perdere il senso', conclude Cipolletta.

ami

(RADIOCOR) 27-01-24 18:00:34 (0456) 5 NNNN