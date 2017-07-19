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            Editoria: Capitanio, Tar conferma Agcom, operato giornalisti va remunerato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - "La sentenza odierna del Tar conferma, anche sul piano nazionale, quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva gia' chiarito in primavera. L'impianto italiano sull'equo compenso, al quale l'Agcom ha dato attuazione, e' solido e si fonda su un principio semplice, quello per cui il lavoro giornalistico ha un valore e va remunerato, nel pieno rispetto della liberta' negoziale delle parti". Lo dichiara Massimiliano Capitanio, commissario di Agcom. "E' una bella coincidenza che questa sentenza sia uscita all'indomani del convegno Agcom tenutosi in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea costituente, durante il quale abbiamo ribadito nel dialogo con le piattaforme che una delle priorita' dell'Italia e dell'Europa deve essere la salvaguardia della liberta' di informazione e del pluralismo, anche rispetto all'AI, che si attua garantendo anche un equo compenso agli editori e ai giornalisti. Un'informazione di qualita' conviene a tutti, piattaforme comprese", aggiunge Capitanio.

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            (RADIOCOR) 09-10-26 18:01:31 (0541) 5 NNNN

              


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