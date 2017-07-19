Editoria: Barachini a Cdr Dire, senza stipendi si valuta stop contratto Presidenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - 'E' inammissibile che, nonostante i nostri reiterati appelli e il nostro impegno per la recente riapertura del contratto con la Presidenza del Consiglio, persista una situazione inaccettabile come quella del mancato pagamento degli stipendi dei giornalisti dell'agenzia di stampa Dire. Chiedo, quindi, all'editore di destinare i primi proventi derivanti dai contratti di fornitura per pagare gli stipendi arretrati dei giornalisti'. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, incontrando il Comitato di redazione dell'Agenzia di stampa Dire. 'In assenza di un accordo fra editore e Cdr per la corresponsione degli oneri dovuti - evidenzia Barachini - il Dipartimento si attivera' per valutare se sussistano i requisiti per una sospensione o interruzione del contratto'.

