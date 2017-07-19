Editoria: Aie, +0,3% a copie e piu' 2% a valore per bambini e ragazzi

Nonostante il calo demografico reggono i lettori giovani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - Con una crescita a copie dello 0,3% a 22,3 milioni e a valore del 2,1% a 258,4mln di euro, i libri per bambini e ragazzi hanno chiuso il 2025 in controtendenza rispetto all'editoria italiana di varia nel suo complesso, che ha segnato una flessione a copie del 3%. Conteggiando anche i fumetti per bambini e ragazzi, sono state vendute 23,6 milioni di copie, +0,3%, per un valore delle vendite di 277mln di euro che fa segnare un +2%.

I giovani si confermano grandi lettori nonostante il calo demografico e in un contesto di forte trasformazione nelle abitudini. I dati saranno presentati dall'Associazione Italiana Editori (AIE) alla Bologna Children's Book Fair, in programma nel capoluogo emiliano dal 13 al 16 aprile.

ami-com

