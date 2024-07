Edison: quest'anno in funzione sette impianti solari in Piemonte da 45 MW

In aggiunta ai due gia' operativi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 lug - Edison realizza, tramite la controllata Edison Rinnovabili, 7 nuovi impianti fotovoltaici in Piemonte, nelle province di Alessandria e di Torino, per una potenza di 45 MW. 4 dei 7 nuovi impianti realizzati sono entrati in esercizio negli scorsi mesi; 3 invece, i cui lavori sono terminati nel 2023, sono in attesa dell'allaccio alla rete elettrica nazionale entro la fine del 2024. A questi si aggiungono altri 2 impianti fotovoltaici, gia' in precedenza nel portafoglio di Edison, in provincia di Alessandria e in esercizio dal 2011. I 9 impianti producono 70 GWh all'anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 26mila famiglie ed evitare l'emissione in atmosfera di oltre 30mila tonnellate di CO2.

Com-Pan

