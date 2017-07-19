Edison: nuova rete di teleriscaldamento da 12 Gwh nel cuneese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - A regime, spiega una nota, oltre il 30% dell'energia utilizzata dalla rete proverra' da fonti rinnovabili. La sostituzione dei generatori individuali alimentati a gas fossile consentira' una riduzione del 27% dei consumi di gas naturale, "pari a circa 400 mila metri cubi all'anno". Edison Next evidenzia anche un potenziale incremento del valore degli immobili allacciati, legato al miglioramento della classe energetica e all'eliminazione dei costi di manutenzione delle singole centrali termiche.

'L'attivazione dell'impianto di Borgo San Dalmazzo e' un passo concreto che mette a disposizione della citta' un servizio efficiente, sicuro e sostenibile', dichiara in una nota Francesco Demichelis, responsabile direzione teleriscaldamento di Edison Next. I lavori per la posa della rete sono stati affiancati da interventi di riqualificazione urbana, tra cui il rifacimento "del manto stradale, l'installazione dell'infrastruttura di base, utile per lavori di efficientamento dell'illuminazione pubblica e per agevolare interventi di manutenzione". Edison Next gestisce 38 reti di teleriscaldamento in oltre 30 comuni italiani, in prevalenza alimentate da "biomassa legnosa da filiera corta locale". Di questi impianti, 35 si trovano in Piemonte.

