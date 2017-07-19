Edison Next: attiva prima parte nuova rete teleriscaldamento a Romano di Lombardia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Nella centrale di produzione, collocata in via dei Cappuccini, zona periferica a nord di Romano di Lombardia, sono stati installati e verranno messi in esercizio a breve un impianto cogenerativo ad alto rendimento alimentato a gas naturale di potenza pari a 2 MW elettrici e oltre 2 MW termici in grado di produrre energia elettrica e calore contemporaneamente, una caldaia a biomassa legnosa di potenza pari a 1,5 MW termici e un serbatoio di accumulo termico di volumetria pari a 1.500 m3 per consentire lo stoccaggio dell'energia termica e ottimizzare il funzionamento del cogeneratore. Inoltre, e' stata installata ed e' gia' in funzione una caldaia a gas di potenza termica superiore a 5 MW che, a regime, avra' funzione di backup.

La caldaia a biomassa utilizzera' cippato di legno vergine proveniente da manutenzione boschiva consentendo la valorizzazione delle risorse locali e favorendo lo sviluppo di un'economia da filiera corta, stimolando cosi' sinergie tra attori del territorio.

Il mix energetico previsto dal nuovo impianto di teleriscaldamento consentira', a regime, di soddisfare il fabbisogno energetico delle utenze allacciate con il 40% di energia da fonti rinnovabili e di dimezzare i consumi di gas naturale diminuendoli di circa 1,2 milioni di metri cubi all'anno.

Dal punto di vista delle utenze allacciate, il passaggio dai singoli generatori di calore alimentati da gas fossili al teleriscaldamento portera' non solo a un risparmio sulla spesa di riscaldamento fino al 20%, ma anche a un incremento del valore degli immobili, grazie al miglioramento della classe energetica generato dall'abbattimento del quantitativo di energia primaria non rinnovabile utilizzata.

