Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Edison: investe 600 mln per nuovi cantieri da oltre 500 MW

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Edison accelera il proprio percorso di crescita nelle rinnovabili, confermandosi tra i principali aggiudicatari di nuova capacita' alle aste Fer-X e annuncia l'avvio di ulteriori cantieri per oltre 500 MW in aggiunta agli attuali 250 MW in fase di costruzione. I nuovi progetti, per buona parte derivanti dagli esiti dell'asta eolica e fotovoltaica e in parte sviluppati a mercato, prevedono oltre 300 MW di eolico - incluse integrali ricostruzioni di impianti con aerogeneratori di ultima generazione - e circa 200 MW di nuovo fotovoltaico. Gli interventi saranno concentrati soprattutto in Piemonte, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia.

            I nuovi cantieri vedono un investimento di oltre 600 milioni di euro con circa 1.000 maestranze attive e 200 imprese fornitrici.

            Com-Pan.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 04-12-25 12:00:02 (0300)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Edison R 2,44 -0,61 12.44.22 2,435 2,47 2,465


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.