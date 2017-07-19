Edison: investe 600 mln per nuovi cantieri da oltre 500 MW

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Edison accelera il proprio percorso di crescita nelle rinnovabili, confermandosi tra i principali aggiudicatari di nuova capacita' alle aste Fer-X e annuncia l'avvio di ulteriori cantieri per oltre 500 MW in aggiunta agli attuali 250 MW in fase di costruzione. I nuovi progetti, per buona parte derivanti dagli esiti dell'asta eolica e fotovoltaica e in parte sviluppati a mercato, prevedono oltre 300 MW di eolico - incluse integrali ricostruzioni di impianti con aerogeneratori di ultima generazione - e circa 200 MW di nuovo fotovoltaico. Gli interventi saranno concentrati soprattutto in Piemonte, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia.

I nuovi cantieri vedono un investimento di oltre 600 milioni di euro con circa 1.000 maestranze attive e 200 imprese fornitrici.

