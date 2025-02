Edison: con Fondazione Banco energia in 2 progetti per famiglie vulnerabili in Basilicata -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 feb - Invece il secondo, per il quale sono stati stanziati da Banco dell'energia ed Edison 70mila euro, aiutera' 140 nuclei familiari del Comune e della provincia di Potenza con il pagamento delle bollette, attraverso interventi di efficientamento energetico e la promozione di un percorso di educazione all'uso consapevole dell'energia. Quanto ai numeri della poverta' energetica in Italia, secondo gli ultimi dati sulla poverta' energetica elaborati dall'Osservatorio italiano sulla poverta' energetica (Oipe), 2,36 milioni di famiglie sono in poverta' energetica in Italia, cioe' il 9% delle famiglie. Dati in forte crescita rispetto al 2022 con un aumento di 1,3%, vale a dire piu' di 340mila famiglie che si aggiungono a quelle gia' colpite dal fenomeno. La Basilicata, in particolare, e' la Regione che registra l'incremento maggiore (+4,4%), classificandosi al secondo posto, con un 17,8%.

Com-Pan

