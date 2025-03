Edison: anche quest'anno a fianco del Fai per le Giornate di Primavera

22 e 23 marzo sara' possibile visitare storica sede milanese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Edison e' anche quest'anno al fianco del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano e consolida la storica partnership con l'eccellenza italiana partecipando alle Giornate Fai di Primavera, evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Il 22 e 23 marzo sara' possibile visitare la storica sede milanese, Palazzo Edison, che dal 1923 ospita gli uffici dell'operatore energetico, e la centrale termoelettrica di Presenzano (Ce) che, inaugurata lo scorso anno, e' la piu' efficiente in Europa. I giovanissimi volontari del FAI - 49 studenti di alcuni Istituti superiori di Milano, nell'ambito del progetto 'Apprendisti Ciceroni' - e le persone di Edison accompagneranno i visitatori nei luoghi in cui si produce l'energia e spiegheranno il lavoro nei due centri di attivita'. Palazzo Edison, gia' Palazzo della Societa' Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, e' un'opera in stile neorinascimentale che si trova in Foro Buonaparte 31 a Milano, realizzata dall'architetto Enrico Combi, originariamente in un'area di complessivi 2400 metri quadrati, disposta su cinque piani. All'architetto Luigi Boffi si devono le decorazioni dell'atrio d'ingresso, dello scalone e del parapetto in ferro. Edison abita il palazzo con i propri uffici dal 1923, anno in cui la societa' acquisto' l'edificio, che tutt'ora conserva fregi e decorazioni che raccontano le tappe della storia ultracentenaria della Societa'.

Ann

(RADIOCOR) 16-03-25 16:39:54 (0366) 5 NNNN