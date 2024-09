Edison: aderisce a campagna mosaico Verde, forestazione in 4 regioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Edison aderisce a Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale promossa da AzzeroCo2 e Legambiente. A partire dall'autunno Edison Energia, la societa' del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e nella fornitura di servizi a valore aggiunto al mercato retail, supportera' la campagna di forestazione in Sicilia, Lazio, Puglia e Toscana: verranno messi a dimora 4.000 alberi. Scelte in particolare le citta' di Catania, Cisterna di Latina, Lecce e Livorno. Barbara Terenghi, Evp Sustainability di Edison:'Questa iniziativa e' un passo tangibile per preservare e valorizzare gli ecosistemi locali'. Massimo Quaglini, Amministratore delegato di Edison Energia: 'Con l'adesione Edison Energia sottolinea l'importanza della tutela dei territori in cui opera'. Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCo2: 'Ogni albero piantato contribuira' a costruire un ecosistema piu' resiliente, capace di affrontare i cambiamenti climatici'. I nuovi boschi diverranno preziose barriere fonoassorbenti contro i rumori delle auto, attenuando anche le temperature urbane.

