Edilizia: Unioncamere Lombardia, frena a +4,1% volume affari regionale 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Nei primi tre mesi del 2025 la crescita del volume d'affari evidenzia una frenata su base annua (+1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024) mentre nella variazione sul trimestre precedente si affaccia un primo segno negativo (-0,5%). Le aspettative degli imprenditori restano incerte per quello che riguarda l'evoluzione a breve termine del volume d'affari, probabilmente grazie alle commesse gia' acquisite, ma sono negative per quello che riguarda la domanda di nuovi lavori, soprattutto nel mercato privato dove i saldi tra aspettative di crescita e diminuzione sono pari a -28 punti per le ristrutturazioni e -19 punti per il comparto residenziale.

Piu' fiduciosi gli imprenditori che operano nel mercato pubblico, che dovrebbe beneficiare degli effetti del Pnrr.

Cambia anche la percezione per quanto riguarda il principale problema da affrontare: in cima alle preoccupazioni degli imprenditori si posiziona la debolezza della domanda di mercato, che per la prima volta dopo numerosi trimestri scavalca la difficolta' di reperimento del personale.

