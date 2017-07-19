Edilizia: Salvini, al prossimo Cdm Ddl delega per nuovo Testo unico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Sara' esaminato al prossimo Consiglio dei ministri il disegno di legge delega per la messa a punto del nuovo Testo unico edilizia chiamato a sostituire il Dpr 380/2001. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in audizione presso la commissione Ambiente della Camera, sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa.

'Contiamo di portare il testo alla prima riunione utile del Consiglio dei ministri entro novembre', ha detto Salvini. Il ministro ha spiegato che il testo del Ddl e' frutto di una 'lunga fase di consultazione con gli operatori del settore, conclusa a febbraio, che ha coinvolto 46 stakeholder e che ha prodotto 86 contributi da 31 di loro'. 'Il riordino della materia e' considerato una priorita' dagli operatori', ha aggiunto il ministro. Il nuovo 'Codice dell'edilizia e delle costruzioni' e' chiamato a sostituire l'attuale Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) 'inglobando anche le norme sulla sicurezza delle costrizioni' e puntando, tra l'altro, sulla semplificazione dei rilascio dei titoli edilizi.

