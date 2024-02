Edilizia: Rapporto Cnce, 30mila occupati in piu' nel 2023

Rispetto al 2021 incremento del 30,1% delle ore lavorate (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - Nell'ultimo anno l'occupazione nei cantieri ha visto un aumento di 30mila operai attivi rispetto al 2022. Si legge nel report della Commissione nazionale delle casse edili (Cnce) diffuso in un convegno promosso a Roma. Piu' in generale, negli ultimi due anni le ore lavorate nei cantieri edili sono aumentate rispetto del 30,1 per cento. La crescita, spiega il rapporto, si e' verificata soprattutto nel 2022 (+26,1% sul 2021) mentre nel 2023, il delta positivo e' stato pari solo a +3,2 per cento. Si tratta, spiega la Cnce, di "un calo fisiologico destinato ad assestarsi, ma con modalita' differenti tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno". A novembre, per esempio, si e' registrata una forte contrazione tendenziale superiore al 5% al Sud e nelle Isole.

