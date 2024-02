Edilizia: Rapporto Cnce, 30mila occupati in piu' nel 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - L'assorbimento di forza lavoro nell'ultimo anno, risulta tuttavia non omogeneo a livello territoriale. Nel 2022 il Sud e le Isole registravano un aumento dei lavoratori rispettivamente del 30% e del 35% rispetto all'anno precedente, mentre nel 2023 la variazione si attesta sotto alla media nazionale (+5%) per il Sud (3%) e il trend diventa leggermente negativo per le Isole (-0,5%). Il Nord Est si caratterizza per dinamiche piu' equilibrate scontando il calo di attivita' molto rilevante in Trentino Alto Adige e in misura minore in Friuli Venezia Giulia, passando da un +10% nel 2022 a poco meno del +3% nel 2023. Le migliori notizie riguardano il Nord Ovest e le regioni del Centro, dove nell'ultimo anno il numero medio dei lavoratori e' cresciuto rispettivamente del 7,5% e del 6,7 per cento.

