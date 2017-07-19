Edilizia pubblica: Provincia Bolzano, 600 milioni su piano 2026-28

103 milioni al polo bibliotecario (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - La provincia di Bolzano comunica in una nota di aver presentato il programma di edilizia pubblica da realizzare nel corso del triennio 2026-2028. Complessivamente, e' stato previsto un investimento di circa 600 milioni di euro. 'Investiamo oltre 431 milioni euro per rafforzare infrastrutture pubbliche, servizi sanitari, strutture scolastiche e spazi culturali; a questi si aggiungono altri 166 milioni euro tra PPP e interventi di riqualificazione degli edifici pubblici', ha precisato l'assessore alle Opere pubbliche Christian Bianchi.

Tra i progetti piu' attesi figura il Polo bibliotecario provinciale di Bolzano, uno dei piu' importanti interventi culturali degli ultimi anni, finanziato con un investimento di oltre 103 milioni euro.

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