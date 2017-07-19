Edilizia: per 59% operatori quella sostenibile crea piu' valore (Saint-Gobain)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Tra le azioni indicate come urgenti, il 34% degli stakeholder sceglie l'introduzione di normative per favorire l'efficientamento energetico: la stessa risposta e' scelta dal 9% degli operatori globali e dal 21% di quelli europei. La richiesta non viene solo dal settore: anche il 27% dei cittadini italiani indica le normative sull'efficienza come priorita', contro l'8% del mondo. Il 62% degli stakeholder italiani indica il riciclo e il riuso dei materiali fra gli elementi chiave del costruire sostenibile, contro il 58% della media mondiale; il 65% richiama l'uso di energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (62% mondo); il 48% mette in evidenza il buon isolamento dell'involucro degli edifici, contro il 45% globale. L'efficienza energetica degli edifici e' citata dal 64% degli operatori italiani, in linea con il 63% mondiale. E' il segnale che la filiera italiana ha un'identita' tecnica forte sulle componenti dove si gioca davvero la prestazione dell'edificio sostenibile, dai sistemi a secco all'isolamento termico e acustico, dalla finitura ai prodotti per il calcestruzzo a basse emissioni.

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(RADIOCOR) 08-09-26 16:08:29 (0481) 5 NNNN