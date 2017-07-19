Edilizia: nasce nuovo sito dei costruttori romani Ance Roma-Acer

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - L'Associazione dei costruttori edili romani Ance Roma-Acer, informa in una nota che e' operativo il nuovo sito istituzionale, 'completamente riprogettato nella grafica, nei contenuti e nelle funzionalita', con l'obiettivo di offrire agli associati e ai visitatori un'esperienza digitale piu' intuitiva, moderna ed efficace'. Il progetto e' stato realizzato in collaborazione con la societa' TecnoCreative Lab.

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