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Edilizia: nasce nuovo sito dei costruttori romani Ance Roma-Acer -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'Quando abbiamo inaugurato il cantiere del nuovo sito - dice Simone Mazzucca, direttore generale Ance Roma-Acer - lo abbiamo fatto con ambizione e visione strategica: l'evoluzione dell'Associazione doveva coincidere, necessariamente, con l'evoluzione della sua identita' digitale'.
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(RADIOCOR) 18-07-26 10:03:31 (0148)INF 5 NNNN
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