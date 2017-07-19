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            Notizie Radiocor

            Edilizia: nasce nuovo sito dei costruttori romani Ance Roma-Acer -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - 'Quando abbiamo inaugurato il cantiere del nuovo sito - dice Simone Mazzucca, direttore generale Ance Roma-Acer - lo abbiamo fatto con ambizione e visione strategica: l'evoluzione dell'Associazione doveva coincidere, necessariamente, con l'evoluzione della sua identita' digitale'.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 18-07-26 10:03:31 (0148)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
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            Acerinox


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