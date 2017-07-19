Edilizia: Lazio, giunta assegna 44,2 milioni a cinque Aziende casa -2

Rocca: selezionati progetti cantierabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mag - 'E' un segnale importante', ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Rocca, precisando che la selezione ha tenuto conto del grado di maturazione tecnica degli interventi. 'Abbiamo finanziato tutto cio' che era cantierabile - ha spiegato -: non potevamo finanziare interventi che non si sarebbero potuti concludere nei tempi fissati dal programma europeo'.

Le somme destinate alle Ater, ha spiegato l'assessore alle Attivita' produttive Angelilli, fanno parte di una riserva di 123 milioni di euro destinata all'edilizia pubblica, a sua volta parte della piu' ampia riprogrammazione di 240 milioni di fondi Por-Fesr decisa dalla giunta.

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