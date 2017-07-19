Edilizia: Istat stima nel I trimestre -9,2% congiunturale del numero abitazioni

In base ai permessi a costruire (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Nel primo trimestre dell'anno, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una flessione congiunturale sia del numero di abitazioni (-9,2%), sia della superficie utile abitabile (-5,5%), al netto dei fattori stagionali. Lo annuncia Istat. L'edilizia non residenziale registra, invece, un incremento (+2,6%) rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre dell'anno, la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalita', e' pari a 12.555 unita'; la superficie utile abitabile e' di poco superiore a 1,12 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale si attesta poco al di sotto dei 2,52 milioni di metri quadrati. Nel trimestre in esame, il settore residenziale mostra, rispetto al primo trimestre 2025, un lieve calo del numero di abitazioni (-0,5%). Cresce, invece, la superficie utile abitabile (+4,4%). Per la superficie dei fabbricati non residenziali si rileva un incremento tendenziale del 12,5 per cento. "Nel primo trimestre 2026, dopo due trimestri di crescita, il comparto residenziale - commenta Istat - registra un marcato calo congiunturale, sia in termini di numero di abitazioni sia di superficie utile abitabile. La superficie non residenziale risulta, invece, in crescita modesta, dopo un trimestre fortemente negativo. In termini tendenziali, nel primo trimestre di quest'anno, il comparto residenziale e' sostanzialmente stabile in termini di numero di abitazioni, mentre cresce in termini di superficie".

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(RADIOCOR) 09-07-26 10:14:02 (0206) 5 NNNN