Edilizia: in 2024 fatturato costruzioni legno stabile a 2,3 mld con Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Nel 2024 il fatturato del comparto dell'edilizia in legno si e' attestato a 2,301 miliardi di euro, in linea con il 2023, "a conferma di una filiera capace di mantenere i propri volumi anche in assenza della spinta propulsiva dei bonus fiscali". E' quanto emerge dal Secondo Osservatorio sull'Edilizia in Legno 2025, frutto dell'analisi della Federazione Filiera Legno, che sottolinea che il valore della produzione destinata alle opere pubbliche ha superato quello delle realizzazioni private. Nel dettaglio, il segmento residenziale privato ha registrato una contrazione del 9,2%. Di contro, il non residenziale (edifici pubblici) e' salito del 20%, mentre le opere edili accessorie si sono ridotte dell'11%, penalizzate dal calo degli incentivi per manutenzioni straordinarie e interventi sul costruito. In generale, le migliori performance nel 2024 sono state registrate da aziende con un turnover superiore ai 15 milioni di euro e con strutture tecniche interne. A trainare l'intero sistema e' soprattutto la spinta dei progetti finanziati dal Pnrr, che da soli rappresentano il 12% del valore di produzione 2024 delle costruzioni in legno. A livello geografico, nel 2024 il Nord Italia che, con il 51% del costruito, ha continuato a rappresentare oltre la meta' delle realizzazioni. Il Centro e' salito al 40% del totale, mostrando la crescita piu' dinamica, mentre il Sud, in aumento rispetto all'anno precedente, ha raggiunto il 9%. Per quanto riguarda le tecnologie, la costruzione a telaio nel 2024 ha rappresentato il 53% delle opere, il Clt (Cross Laminated Timber) ha mantenuto un ruolo rilevante al 41%. Infine le soluzioni Blockhaus e altre tecnologie hanno pesato per il 6%.

