Edilizia: Gdf Bologna scopre frode su Superbonus, sequestri per 9 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 nov - I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno scoperto una presunta frode milionaria nell'ambito dei bonus edilizi che ha coinvolto 9 condomini nel territorio del Nuovo circondario imolese. L'attivita' - si legge in una nota - scaturita da controlli d'iniziativa da parte dei finanzieri della Compagnia di Imola, ha permesso di individuare 'una societa' incaricata di svolgere lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica agevolati dalle norme con il cosiddetto Superbonus 110% per totali 21 milioni di euro'. Le societa', 'con la compiacenza di alcuni professionisti, ha fittiziamente eseguito lavori, creando falsi crediti fiscali per circa 9 milioni di euro'.

Durante l'indagine, condotta dalle Fiamme gialle imolesi, le ispezioni nei cantieri interessati hanno riscontrato 'lavorazioni mai realizzate o, ove presenti, realizzate in epoca successiva al rilascio delle asseverazioni necessarie per beneficiare dello sconto in fattura, evitando l'applicazione di aliquote meno favorevoli nel frattempo intervenute'. E' cosi' emerso che 'la societa' appaltatrice, dopo aver generato e formalmente ricevuto dai condomini i crediti derivanti da lavori, ha provveduto a monetizzarli cedendoli a sua volta a terzi'. Pertanto, sono stati denunciati sei soggetti alla Procura di Bologna con l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui due soggetti anche per false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato.

Inoltre, sono stati richiesti all'autorita' giudiziaria 'provvedimenti volti, da una parte, a bloccare la circolazione dei crediti falsi e, dall'altra, a cautelare il profitto dei reati contestati'. In totale, sono stati sequestrati circa 9 milioni di euro tra crediti non ancora utilizzati in compensazione, quote sociali, conti correnti e 46 immobili ubicati in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Campania.

Enr-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 11-11-25 12:36:52 (0326)IMM 5 NNNN