Edilizia: Federlergno, fatturato italiano 2021 case in legno a 1,795 mld (+33%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 6 feb - Il turnover della produzione di edilizia in legno in Italia arriva a 1,795 miliardi di euro. Un balzo in avanti del 33% che porta l' Italia al terzo posto tra i produttori di soluzioni abitative in legno dopo Germania e Svezia.

Questi alcuni dei dati del '7 Rapporto Edilizia in Legno', accurata analisi di mercato sviluppata dal Centro Studi FederlegnoArrredo, che ogni anno fotografa la filiera delle costruzioni in legno in Italia.

Le regioni dove si concentra il maggior numero di realizzazioni sono Lombardia (prima per numero con 70 imprese) Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Marche; allo stesso tempo i maggiori players si concentrano nelle provincie autonome di Trento e Bolzano (con un peso del 34% sul valore della produzione del settore).

'Circa 1 casa su 13 - spiega Assolegno di FederlegnoArredo in una nota - e' costruita in bioedilizia in legno, raggiungendo oggi una percentuale sul complessivo dei permessi di costruire che e' superiore al 7,3%. Aumenta anche il valore costruito al metro quadro e la dimensione media delle costruzioni, dati che riflettono la capacita' dell'edilizia in legno di rivolgersi anche a realizzazioni sempre piu' complesse".

