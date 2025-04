Edilizia: danno erariale al tecnico che non aggiorna i costi di costruzione

Corte dei Conti sul contributo per il rilascio dei permessi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Rischia il danno erariale il tecnico comunale che non esegue l'aggiornamento annuale dei costi di costruzione sulla base degli indici Istat relativi ai costi edilizi per i fabbricati residenziali. E' la conclusione cui e' arrivata la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n.99 2025, che ha condannato un tecnico comunale a risarcire l'ente di appartenenza per le mancate entrate conseguenti all'omesso adeguamento del costo di costruzione, con riferimento alle annualita' dal 2008 al 2011. Per i giudici contabili l'aggiornamento annuale del contributo di costruzione si configura quale obbligo giuridico vincolato che rappresenta una delle principali forme di compartecipazione del privato al carico urbanistico e infrastrutturale derivante dall'intervento edilizio.

L'obbligo in questione grava direttamente sul Comune e, segnatamente, sull'ufficio tecnico competente, che e' tenuto al relativo disimpegno senza necessita' di ulteriori provvedimenti autorizzativi, di modo che l'omesso aggiornamento del contributo in questione comporta la responsabilita' per danno erariale a carico del soggetto inadempiente.

Edt

(RADIOCOR) 27-04-25 12:37:23 (0219)AVV,PA,INF 5 NNNN