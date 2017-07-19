Edilizia: Ciucci(Ance), incentivi decennali per efficientare abitazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - "Dobbiamo efficientare il patrimonio edilizio attraverso una politica di incentivi a lungo termine con un orizzonte decennale partendo dalle fasce deboli e non commettendo gli errori del Superbonus". Cosi' il presidente di Ance, Antonio Ciucci, sugli interventi al patrimonio edilizio a margine dell'evento della Lega "A tua difesa".

"Anche lasciando perdere e gli obiettivi della direttiva Case green, efficientare gli edifici non e' un modo per far felice l'Europa ma perche' gli italiani abbiano case vivibili e il rischio e' che se lo possano permettere solo le fasce piu' abbienti - ha proseguito - La sfida post Pnrr e' lavorare sul patrimonio esistente e su quello che dobbiamo costruire in piu' sempre con principi di rigenerazione urbana e non andando a consumare altro suolo".

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