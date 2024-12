Edilizia: +3,2% a 2,3 mld valore settore costruzioni in legno nel 2023

Osservatorio di Federazione Filiera Legno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Nel 2023, il comparto delle costruzioni in legno in Italia ha consolidato il suo ruolo strategico, raggiungendo un valore di produzione di 2,3 miliardi di euro (+3,2% sul 2022), grazie alla crescente domanda di edifici innovativi e sostenibili. Le grandi aziende del settore (con fatturato superiore ai 20 milioni) hanno registrato una crescita del 4,6% e la forza lavoro aumenta del 7%. E' quanto emerge dal primo 'Osservatorio Edilizia in Legno 2024' realizzato dalla Federazione 'Filiera Legno' che rappresenta 351 imprese, un fatturato complessivo di oltre 6,7 miliardi e 21.000 posti di lavoro. Secondo i dati dell'osservatorio, a trainare la produzione e' il Nord Italia, con Trentino-Alto Adige (21%), Lombardia (18%), Veneto (10%) e Piemonte (8%). Tuttavia, si osserva una progressiva espansione nel Centro e Sud Italia: in Alto Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio si concentra il 19% del valore della produzione, mentre in Sicilia gli operatori di mercato rappresentano il 6%. In Lombardia si concentra, invece, il maggior numero di realizzazioni nel settore delle costruzioni in legno, contribuendo a fare del Nord Italia il principale mercato di riferimento nel 2023, con il 54% del fatturato complessivo generato a livello nazionale. Il Centro Italia occupa per il settore il 38%, mentre Sud e Isole ha un peso in termini di rappresentanza di mercato dell'8%.

