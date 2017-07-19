Edenred Italia: accordo con 'Lafarmacia.', buoni acquisto per 550 punti vendita

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 set - Edenred, leader globale nel settore degli employee benefit, annuncia l'ingresso di Lafarmacia. (si legge Lafarmaciapunto) - la piu' estesa catena di farmacie in Italia con oltre 550 punti vendita - nel proprio network buoni acquisto. I beneficiari Edenred potranno utilizzare i propri buoni acquisto per un'ampia selezione di prodotti parafarmaceutici e di uso quotidiano - dagli integratori, alla dermocosmesi fino al beauty - presso tutti i punti vendita Lafarmacia. E' la prima volta che una catena di farmacie entra nel network dei buoni acquisto Edenred, una sinergia finora inedita nel panorama nazionale degli operatori di welfare. 'Secondo i dati del nostro Osservatorio Welfare, anche nel 2024 cresce l'attenzione verso soluzioni che permettano di contenere le spese quotidiane, migliorando concretamente la qualita' di vita di chi lavora. I buoni acquisto si confermano tra le scelte piu' apprezzate per la loro flessibilita' e semplicita' d'uso - afferma Agnieszka Piszczek, Chief Partnership Officer di Edenred Italia -. Siamo felici di annunciare la collaborazione con LaFamacia., punto di riferimento per la salute e il benessere in Italia, che arricchisce ulteriormente il nostro network e ci permette di offrire un'esperienza ancora piu' vicina ai bisogni reali delle persone, con una presenza capillare sul territorio e un impatto tangibile nella vita di tutti i giorni. 'Essere la prima catena di farmacie a entrare nel network di Edenred e' per noi un traguardo strategico e un segnale tangibile di innovazione. Ampliamo in questo modo il nostro servizio, offrendo nuove modalita' d'accesso alla salute e al benessere, e rafforzando la nostra leadership nel settore', commenta Alberto Oteri, Retail Director di Lafarmacia.

com-san

