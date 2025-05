Economia: Phelps, e' buona se non porta solo benessere ma dinamismo creativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - La buona economia non e' quella che porta solo una migliore qualita' della vita in termini di maggiori consumi e servizi, ma punta alla "prosperita'" intesa come "un dinamismo creativo di una societa' che crede nel potenziale degli individui": una idea ancora piu' forte di prosperita' pero' e' quella in cui le persone sono "attente alle opportunita' non osservate, cercando i modi migliori di fare le cose e esercitano la propria iniziativa per provare cose nuove". Cosi' Edmund Phelps, premio Nobel per l'economia 2006, nel suo intervento al Festival dell'Economia contestando l'idea che un sistema economico da ritenere positivo sia quello che e' semplicemente in grado di offrire una "buona vita" alle persone. L'ambizione della scienza economica e' creare una societa' di "persone innovative, persone che esercitano la loro creativita', che immaginano cose nuove e sviluppano nuovi concetti in prodotti e metodi commerciali, e li commercializzano per l'uso nella societa'".

fon

(RADIOCOR) 25-05-25 14:50:43 (0283) 5 NNNN