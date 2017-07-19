Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli orari del Senato / mercoledi'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - 8,30 Affare assegnato su ingerenze straniere in processi democratici Stati Ue e Paesi candidati (Esteri e Politiche Ue) 9,00, 14,00 e 20,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) 9,00 e 14,30 Ddl Zes in Marche e Umbria (Bilancio) 9,00 Ddl Pmi, Dlgs Codice incentivi (Industria) 9,15 Dlgs federalismo fiscale regionale (Finanze) 10,00 Dl esame maturita', Ddl Pmi, Ddl ballottaggi (Aula) 11,00 Informativa ministro Esteri Antonio Tajani su piano pace Medio Oriente (Aula) 13,00 Ddl Rai (Ambiente).

            nep

            (RADIOCOR) 12-10-25 17:05:20 (0377) 5 NNNN

              


