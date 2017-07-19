Economia del mare: Musumeci, mancano decine di migliaia di professionalita'

Evento organizzato a Genova da Il Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 lug - 'Il mare e' tornato protagonista delle nostre agende, non soltanto di quelle del governo nazionale'. Lo ha sottolineato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, intervenendo in videocollegamento alla quinta edizione di Economia del Mare, evento organizzato a Genova da Il Sole 24 Ore.

Resta pero' il tema delle competenze. Secondo Musumeci, infatti, 'mancano decine decine di migliaia di abilita' professionali, diplomati e laureati che potrebbero trovare lavoro in un settore che ancora viene guardato con una certa diffidenza'. Un limite rilevante, perche' 'oggi l'economia del mare puo' essere una carta vincente' anche per le regioni del Mezzogiorno. Il ministro ha ricordato il lavoro svolto dal governo negli ultimi tre anni, tra i quali spicca il Piano del mare, definito un 'primo strumento di coordinamento e di programmazione, che fissa gli obiettivi ai quali puntare per tutti i soggetti, pubblici e privati'.

Tra i dossier strategici, il ministro ha citato anche la riforma dei porti, che 'ci consentira' di diventare sempre piu' competitivi in questo Mediterraneo che cambia', e il Piano Mattei, indicato come 'il ponte naturale verso il continente africano, con il quale vogliamo e possiamo, anche attraverso il mare, avviare un ragionamento di collaborazione su un terreno di pari dignita''. 'Abbiamo bisogno di proposte, abbiamo bisogno anche di analisi critiche per poter fare sempre meglio e sempre piu' nei confronti di un mondo imprenditoriale di operatori che nel mare hanno, da tempo o di recente, trovato l'occasione per rendere competitiva l'Italia', ha concluso il ministro, citando tra i vari esempi 'il polo della subacquea di La Spezia'.

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(RADIOCOR) 02-07-26 11:05:28 (0267) 5 NNNN