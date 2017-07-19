Economia del Mare: Musumeci, fabbisogno di 180mila giovani nei prossimi anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Con la crescita dell'economia del mare c'e' bisogno di 180mila unita' lavorative per sostituire chi va in pensione e affrontare le nuove attivita' ma di queste 180mila non c'e' traccia. Nei prossimi anni il mare puo' dare occupazione a 180mila giovani diplomati e laureati'. Lo ha sottolineato il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando al Festival dell'Economia dello sviluppo della blueconomy, 'un'economia crescente' che vale 'oltre 230 miliardi' e un contributo al Pil di 'quasi il 12%'. A proposito della riforma dei porti, il ministro ha sottolineato come l'obiettivo sia 'darci una strategica nazionale pur salvaguardando la specificita' dei singoli porti' creando 'una agenzia centrale, una societa' dei porti', che e' una 'idea innovativa per rendere piu' celeri le procedure che riguardano innanzi tutto gli investimenti'.

fon

(RADIOCOR) 21-05-26 11:56:24 (0398)GOV 5 NNNN