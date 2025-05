Economia: Buti, diseguaglianza frena crescita e sostenibilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'I paesi che sono troppo diseguali crescono anche meno e anche in modo meno sostenibile'. Lo ha affermato Marco Buti, titolare della cattedra Tommaso Padoa-Schioppa all'Istituto Universitario Europeo, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento.

Una discrepanza che emerge anche per quanto riguarda la performance degli investimenti. 'Tra i 27 Paesi dell'Unione Europea, quelli del Nord Europa hanno un welfare molto molto forte e questo si riverbera sulla capacita' di fare investimenti, ad esempio, in tecnologia avanzata', ha spiegato aggiungendo che per sostenibilita' 'si intendono diversi concetti: fiscale, sociale e ambientale. Bisogna creare un unicum per andare avanti in maniera efficace.

L'Europa ha un sistema di welfare che ha compiti redistributivi ma anche di difesa davanti ad esempio a shock che si possono creare'.

