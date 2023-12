E-commerce: Trentino Alto-Adige al top per imprese digitali, poi Veneto e Umbria

In Italia 72,5% aziende ha sito, ma solo 18,9% vende in rete (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 dic - E' il Trentino Alto-Adige la regione piu' digitale in quanto a vendite online: ha la percentuale piu' elevata di imprese dotate di un sito web (84,6%) e il 25,9 % di aziende del territorio che usano l'e-commerce. Un dato che, comunque, mette ancora una volta in luce come in molti casi lo sbarco su internet non si traduca in vendite digitali. In generale, in Italia il 72,5% delle imprese ha un proprio sito Internet mentre solo il 18,9% lo utilizza per vendere i propri prodotti o servizi, secondo il quadro che emerge da un'analisi di InfoCert.

L'indagine, basata su dati Istat 2021 - 2022, vede nella classifica delle regioni con piu' imprese dotate di un sito web sul podio anche Veneto (83,3%) e Umbria (82,4%), seguite a breve distanza dalla Lombardia (82,1%). La Calabria, invece, e' all'ultimo posto (55,3%) preceduta da Puglia (56,9%) e Sardegna (58,2%). Una classifica che cambia in quanto ad e-commerce, dove, a seguire il Trentino Alto-Adige ci sono le isole con al secondo posto la Sicilia (23,3%) e al terzo la Sardegna (22,4%). Nelle ultime tre posizioni, invece, Toscana (14,4%), Calabria (13,3%) e Liguria (10,1%).

Ad influire, tra le altre cose, la connessione Internet veloce. Dall'analisi Infocert le imprese italiane piu' avanzate su questo fronte sono proprio in Sicilia (56,4%), ben al di sopra della media nazionale (44,4%). Al secondo posto la Campania (55,8%) seguita da Lazio (54,5%) e Lombardia (51%). Con tre imprese su 10 (31%) dotate di connessione Internet veloce le Marche chiudono la classifica.

