Ecommerce: Netcomm, 91.000 le aziende italiane (+3,4%)

Milano, Roma e Napoli hub dei siti di vendita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Crescono le imprese italiane che puntano sull'Ecommerce. Nel 2025 sono 91.000 quelle con un sito di vendita censite dall'Osservatorio Netcomm, +3,4% rispetto al 2024 con una crescita marcata delle societa' di capitale (+8,5%). Regine sono Lombardia, Lazio e Campania, con Milano, Roma e Napoli come principali hub. Il settore e' dominato da micro e piccole imprese, ma non mancano aziende di dimensioni piu' grandi, con una crescente eta' media, segno di una stabilizzazione del mercato. I settori piu' rilevanti sono il commercio e i servizi, con un forte coinvolgimento nei settori del beverage, dell'editoria e dei prodotti alimentari. Sul piano della comunicazione, l'82,7% delle aziende e' presente sui social media, con Facebook e Instagram i canali piu' utilizzati. Tuttavia, oltre la meta'delle imprese presenta ancora un basso livello di internazionalizzazione, con la necessita' di sviluppare strategie per esportare maggiormente il Made in Italy. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, oltre l'83% delle aziende offre piu' soluzioni, con un incremento nell'uso di carte di credito, PayPal e metodi come Klarna, a testimonianza dell'interesse per soluzioni di pagamento rateizzate.

ami

(RADIOCOR) 18-04-25 12:30:33 (0179) 5 NNNN