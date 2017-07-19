e-commerce: 30% degli ordini b2b online, 9 buyer su 10 usano AI (netcomm)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - L'intelligenza artificiale pesa sempre piu' su quel che compriamo e come lo facciamo. Il valore dell'e-commerce B2B in Europa nel 2025 ha raggiunto i 1.817mld di euro, con il 30% degli ordini gestito online e una penetrazione destinata ad accelerare grazie all'intelligenza artificiale. Quasi nove buyer B2B su dieci utilizzano gia' strumenti di AI generativa per cercare fornitori, configurare soluzioni complesse, analizzare mercati di approvvigionamento e negoziare prezzi. Anche gli AI Agent stanno trasformando i processi commerciali, tanto che sono sempre piu' spesso gli algoritmi a fare vere e proprie scelte. "Il commercio digitale B2B non e' piu' una semplice evoluzione tecnologica, ma rappresenta una leva strategica per la competitivita' delle imprese amplificato dall'AI", dice Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, che ha avviato un'analisi proprio per capire dove stiamo andando.

"L'AI sta stravolgendo il B2B forse piu' del B2C: sul fronte della domanda, chi compra utilizza sempre piu' AI e tool intelligenti per tutte le fasi dalla ricerca all'acquisto.

Dal lato dell'offerta, l'AI nei processi di front-end offre opportunita' enormi nel B2B, dove le configurazioni di prodotto e prezzo sono molto piu' complesse, le relazioni con i clienti piu' articolate e conversazionali', spiega.

Un vero e proprio cambio di prospettiva, che e' anche generazionale, per il peso crescente di millennial e Z tra i bayer stessi, nativi digitali. In questo contesto, l'utilizzo di AI Prompting permette di cercare e configurare soluzioni, prezzi e fornitori in modo autonomo, mentre i B2B Marketplace giocano un ruolo chiave nell'aprire il sourcing a nuovi fornitori e mercati di approvvigionamento globali, democratizzando l'accesso alle migliori soluzioni", prosegue.

Con gli agenti AI che si integrano nativamente con i sistemi aziendali e utilizzano architetture che permettono di attingere ai dati dell'azienda, prosegue Liscia "oggi le imprese italiane, in particolare le pmi, possono trovare un equilibrio tra tecnologia, processi e investimenti abbattendo le barriere all'ingresso'.

