Ecomafie: 900mila illeciti in 30 anni, per la Campania primato di ecoreati -2

Quasi 260 mld di fatturato illegale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - In questi tre decenni di ricerca e analisi, dal 1995 ad aprile 2024, sono stati censiti 378 clan, appartenenti a tutte le organizzazioni mafiose, con interessi diretti nelle diverse 'filiere' dell'ecomafia. Il fatturato illegale accumulato, secondo le stime di Legambiente, e' stato di 259,8 miliardi di euro. Sul fronte ciclo illegale dei rifiuti, la Campania e' sempre in testa alla classifica (22.400 reati), seguita da Puglia (14.516), Calabria (10.810) e Lazio (9.989). La Sicilia e' al quinto posto (9.972) e precede nell'ordine Toscana (8.263 reati) e Lombardia, che si conferma prima regione del Nord, con 7.586 illeciti penali nel ciclo dei rifiuti. Da segnalare in questa classifica l'ottavo posto del Piemonte, con 7.044 reati, che figura invece al 12 posto nella classifica per l'illegalita' ambientale complessiva.

'Senza legalita' non c'e' tutela ambientale - dichiara Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente - Quella che celebriamo oggi insieme all'Arma dei Carabinieri non e' solo una ricorrenza: in questi 30 anni, anche grazie a questa straordinaria collaborazione e a quella sviluppata con tutte le forze dell'ordine e le Capitanerie di porto sono stati raggiunti risultati importanti, nell'interesse generale del Paese, come l'introduzione nel Codice penale dei delitti contro l'ambiente e di quelli a tutela del patrimonio culturale".

In occasione del trentennale di Ecomafia, Legambiente e l'Arma dei Carabinieri, ricorda la nota, hanno premiato oggi i vincitori del concorso nazionale 'Ambiente e legalita' - Insieme per il futuro' rivolto alle scuole di I e II grado e dedicato al tema dell'educazione alla legalita' ambientale.

