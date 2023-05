Ecofin: scambio automatico informazioni su 'ruling' fiscali di almeno 1,5 mln

Svantesson, colmata lacuna sfruttata per evitare tasse reddito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mag - Con l'accordo sulle modifiche della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale raggiunto all'Ecofin 'rafforziamo le norme in materia di cooperazione amministrativa e colmiamo le lacune che sono state sfruttate per evitare la tassazione del reddito'. Lo ha ribadito la ministra svedese delle finanze Elisabeth Svantesson. Tra le novita' l'estensione dell'ambito di applicazione delle norme sullo scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti: riguardera' anche i 'ruling preventivi" transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto e i dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi. Obiettivo: di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali. Attualmente le disposizioni Ue non contemplano questo tipo di reddito. I 'tax ruling' (decisioni fiscali anticipate) che coprono un ammontare di almeno 1 milione e mezzo di euro (la proposta originaria della Commissione era una soglia di un milione) saranno notificati automaticamente alle altre amministrazioni fiscali degli stati Ue.

