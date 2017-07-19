Ecofin: per Italia vigilanza Ue mercati richiede coerenza su responsabilita' effetti crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - 'L'Italia sostiene un accordo ambizioso entro ottobre, ma l'ambizione deve tradursi in un modello solido, soglie credibili, supervisione proporzionata, crisis management coerente, governance equilibrata e pieno utilizzo dell'esperienza delle autorita' nazionali'. Questa la posizione espressa alla riunione Ecofin sulla proposta di vigilanza dei mercati finanziari per la quale i ministri cercano di raggiungere un'intesa entro ottobre per avviare i negoziati con l'Europarlamento. Tra i punti sollevati dall'Italia (al posto del ministro Giorgetti e' intervenuto l'ambasciatore presso la Ue Celeste) quello che riguarda la gestione delle crisi.

Per l'Italia 'ogni trasferimento di responsabilita' e di vigilanza deve essere accompagnato da un assetto coerente di responsabilita' operative, legali e finanziarie'. Questo perche' non si puo' 'costruire un modello in cui le decisioni di vigilanza sono assunte a livello europeo, mentre le conseguenze di eventuali crisi, disfunzioni o fallimenti restano prevalentemente nazionali o comunque non chiaramente allocate. E cio' e' particolarmente importante per tutte le tipologie di infrastrutture di mercato, incluse le piattaforme di trading'. In sostanza, sostiene l'Italia, 'prima di procedere verso forme piu' avanzate di centralizzazione, occorre chiarire come sarebbero gestite situazioni di crisi, quali autorita' sarebbero responsabili, quali strumenti sarebbero disponibili e come verrebbe assicurata la coerenza tra supervisione, ripresa dalle crisi, risoluzione, responsabilita''.

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(RADIOCOR) 10-07-26 11:36:53 (0244) 5 NNNN