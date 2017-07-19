Ecofin: per Italia vigilanza Ue mercati richiede coerenza su responsabilita' effetti crisi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - Il governo italiano condivide l'ambizione di arrivare a un mandato negoziale entro ottobre, tuttavia sono ancora aperti dei punti importanti per avere 'un'intesa equilibrata'. Intanto il perimetro della supervisione diretta di Esma e i criteri di significativita' (cioe' quali entita' devono esservi soggette): l'Italia vuole un rafforzamento del ruolo europeo dove esiste 'un chiaro valore aggiunto in termini di integrazione e gestione dei rischi che travalicano i confini nazionali e che sono rilevanti dal punto di vista del mercato europeo'. Di qui la necessita' di avere criteri oggettivi, proporzionati e settorialmente adeguati, valutando anche un approccio graduale nel tempo. Cio' vale in particolare per le trading venues (cioe' i mercati regolamentati dove avvengono le contrattazion). L'idea di fondo e' che, 'fatta salva la possibilita' di optare volontariamente per il regime del pan-european market operator, partendo da una serie di dati affidabile e da un'analisi di impatto comparata, si potranno definire soglie che riflettano la reale dimensione trasfrontaliera dell'attivita' e la rilevanza per il mercato unico dei soggetti che devono essere considerati operatori pan-europei'.

La questione della coerenza tra supervisione centralizzata e responsabilita' sugli effetti delle crisi e delle decisioni relative di vigilanza rimanda non e' un problema 'solo di tecnica normativa, ma di credibilita' istituzionale', sostiene l'Italia. Poi la governance di Esma e le modalita' operative della supervisione: bene rendere piu' efficace la sua capacita' decisionale anche attraverso il comitato esecutivo, pero' 'il rafforzamento del livello europeo deve essere accompagnato da un coinvolgimento strutturato, stabile e operativo delle autorita' nazionali'. Questo perche' le autorita' nazionali 'dispongono di conoscenza dei mercati locali e responsabilita' dirette in materia di sorveglianza, capacita' di far rispettare le regole e stabilita' finanziaria'. Si tratta di un livello che 'non puo' essere semplicemente consultato a valle' per cui 'e' importante fare leva su gruppi di supervisione composti da personale delle autorita' di vigilanza e personale di Esma, nonche' su flussi informativi comuni'. In tal modo Esma e autorita' nazionali possono lavorare in un'unica architettura operativa, evitando duplicazioni, riducendo gli oneri per gli operatori e preservando chiarezza sulle responsabilita' decisionali.

Inoltre l'assetto di vigilanza 'deve tenere debitamente conto delle specificita' dei mercati dove si negoziano i titoli di Stato, che sono essenziali per il buon funzionamento del mercato del debito pubblico, per la formazione dei prezzi e per assicurare condizioni ordinate di finanziamento agli operatori'.

Aps

(RADIOCOR) 10-07-26 11:45:44 (0250) 5 NNNN